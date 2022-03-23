Пола Уилана поставили на учет как склонного к нападению на сотрудников ФСИН

Прокуратура назвала осужденного за шпионаж Уилана склонным к нападению на сотрудников ФСИН

Американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, назвали склонным к нападению на сотрудников ФСИН. Об этом говорится в ответе прокуратуры Мордовии адвокату заключенного, передает ТАСС.

Юрист Ольга Карлова обратилась в надзорное ведомство с заявлением о незаконности постановки ее подзащитного на профилактический учет. В своем ответе прокуратура уточнила, что Уилан поставлен на учет как склонный к побегу и нападению на представителей администрации и других сотрудников правоохранительных органов в СИЗО Москвы.

Ранее сообщалось, что американец пожаловался на воровство в мордовской колонии. Уилан написал правозащитникам жалобу на четырех листах, где рассказал, что из его посылок пропадают продукты и вещи. Часть еды, по словам осужденного, была будто «изъедена крысами».

Также он заявил, что ему не оказывают должную медицинскую помощь.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.