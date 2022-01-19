Американец Пол Уилан пожаловался на воровство продуктов в мордовской колонии

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на воровство в мордовской колонии. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, Уилан написал правозащитникам жалобу на четырех листах. В частности, он жаловался на плохое отношение сотрудников и пропажу продуктов и вещей из посылок, которые ему присылают. Часть еды, по словам осужденного, была будто «изъедена крысами».

Кроме того, американец заявил, что ему не оказывают должную медицинскую помощь. «Он рассказал, что поскольку никто из врачей не знает английского языка, никто не может понять толком на что именно он жалуется. В больницу его вывозили, но там с ним обращались грубо, а проблему не решили», — рассказала Ева Меркачева.

26 ноября сообщалось, что осужденный за шпионаж американец Пол Уилан обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести расследование по факту коррупции в мордовской исправительной колонии №17 (ИК-17), сотрудников которой он обвинил в коррупции.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Американская сторона неоднократно настаивала на освобождении Уилана, однако российские дипломаты всякий раз напоминают Вашингтону что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают в США по надуманным причинам, Уилан был арестован за серьезное преступление.