Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Американец Пол Уилан пожаловался на воровство продуктов в мордовской колонии

Осужденный за шпионаж американец Уилан написал правозащитникам жалобу на четырех листах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на воровство в мордовской колонии. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, Уилан написал правозащитникам жалобу на четырех листах. В частности, он жаловался на плохое отношение сотрудников и пропажу продуктов и вещей из посылок, которые ему присылают. Часть еды, по словам осужденного, была будто «изъедена крысами».

Кроме того, американец заявил, что ему не оказывают должную медицинскую помощь. «Он рассказал, что поскольку никто из врачей не знает английского языка, никто не может понять толком на что именно он жалуется. В больницу его вывозили, но там с ним обращались грубо, а проблему не решили», — рассказала Ева Меркачева.

26 ноября сообщалось, что осужденный за шпионаж американец Пол Уилан обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести расследование по факту коррупции в мордовской исправительной колонии №17 (ИК-17), сотрудников которой он обвинил в коррупции.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Американская сторона неоднократно настаивала на освобождении Уилана, однако российские дипломаты всякий раз напоминают Вашингтону что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают в США по надуманным причинам, Уилан был арестован за серьезное преступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Вирусолог рассказал о характере течения омикрон-штамма в России
Германия повторно отказала Украине в поставках летального оружия
Меркель отказалась от должности советника в ООН
Посол Казахстана отверг планы дерусификации республики
Российский депутат пронес в красную зону самогон, сало и чеснок
Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»
Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета
19-летняя теннисистка вышла на корт в украшениях за четыре миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter