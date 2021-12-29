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Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев из тюрем

Посольство России: американцы Уилан и Рид арестованы при совершении серьезных преступлений

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Посольство России в США ответило на призыв Госдепа освободить из российских тюрем американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Об этом в российской дипмиссии написали в Twitter в комментарии к посту официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Российские дипломаты напомнили Вашингтону что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают в США по надуманным причинам, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений. В посольстве также сопроводили свой комментарий хэштегами с призывами освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Бута, которые содержатся в американских тюрьмах.

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Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Марина Совина
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