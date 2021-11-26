Осужденный за шпионаж американец Уилан сообщил о крысах в колонии

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести расследование по факту коррупции в мордовской исправительной колонии №17 (ИК-17). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брата заключенного Дэвида.

«Коррупция здесь не знает границ. Речь идет о воровстве, вымогательстве, мести...» — сообщил Уилан в телефонном разговоре с братом.

По его словам, руководство колонии покрывает сотрудников, которые препятствуют работе адвокатов и подделывают документы. Он отметил, что в ИК-17 даже водятся крысы.

Ранее начальника мордовской колонии полковника Владимира Денисова задержали за вымогательство взятки. Он потребовал от осужденного купить в его служебный кабинет современный смарт-телевизор, комплект спутникового телевидения и дорогой мобильный телефон.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.