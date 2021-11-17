Осужденный за нападение на полицейских в Москве Тревор Рид прекратил голодовку

Отбывающий наказание в мордовской колонии за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид прекратил голодовку. Об этом среду, 7 ноября, со ссылкой на адвокатов гражданина США сообщает «Интерфакс».

По словам защитников, 11 ноября он был освобожден из штрафного изолятора, помещение в который стало причиной для голодовки, и переведен в свой отряд. В настоящее время осужденный получает необходимое медикаментозное лечение.

9 ноября в республиканском управлении ФСИН заявили, что Рид не объявлял голодовку и принимал пищу в колонии по распорядку. О голодовке своего клиента сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков. Он рассказал, что Рид решил перестать есть с 4 ноября в связи с неоднократным незаконным водворением его в ШИЗО и другими нарушениями его прав в колонии.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

