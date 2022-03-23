Умер советский актер Юрий Померанцев

Советский актер Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет

Умер советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени Лермонтова, передает ТАСС.

Народному артисту Республики Казахстан было 99 лет.

Померанцев запомнился зрителям благодаря роли генерала Власова в киноэпопее «Освобождение», а также в комедии «Наш милый доктор».

15 марта стало известно о смерти на 84-м году актера Игоря Класса. Широкому зрителю он был известен по роли писателя Варлама Шаламова в многосерийном фильме Николая Досталя «Завещание Ленина» 2007 года. Артист также снимался в таких картинах, как «Пираты ХХ века», «Битва за Москву», «Проверка на дорогах», «Остров сокровищ» и около 50 других проектах.