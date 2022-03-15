Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер актер и режиссер Игорь Класс

Российский актер и режиссер Игорь Класс умер на 83-м году жизни

Кадр: фильм «Завещание Ленина»

Умер советский и российский актер и режиссер Игорь Класс. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«13 марта 2022 года на 83-м году жизни скончался талантливый актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и писатель Игорь Иосифович Класс», — говорится в некрологе. Причина смерти не раскрывается.

Игорь Класс родился 26 ноября 1939 года в Одессе. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работал в Тобольском и Абаканском драматических театрах.

Широкому зрителю Класс известен по роли писателя Варлама Шаламова в многосерийном фильме Николая Досталя «Завещание Ленина» 2007 года. Артист также снимался в таких картинах, как «Пираты ХХ века», «Битва за Москву», «Проверка на дорогах», «Остров сокровищ» и около 50 других проектах.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Объяснен рост числа объявлений об аренде
Адвокат и его подельник выманили у россиянки 10 миллионов рублей
Песков попал под британские санкции
Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины
Украина продлила военное положение
Названа вакансия в России с зарплатой 450 тысяч рублей
Названо возможное наказание для ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала
Арктика потеряла треть льда за 18 лет из-за глобального потепления
Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.