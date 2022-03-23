Москвичей предупредили об изменении погоды

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал облачную погоду в Москве с 25 марта

Солнечная погода в Москве и Подмосковье сменится на облачную с 25 марта. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время температурные показатели в регионе опережают климатическую норму практически на три недели. «Нас сейчас "отбросило" в середину апреля», — сказал Вильфанд.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что во второй половине дня 25 марта на смену ясной погоде придет облачность. Также в пятницу и субботу ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя. Помимо этого прогнозируется резкое снижение атмосферного давления примерно на 15 миллиметров ртутного столба. По словам Вильфанда, солнечная погода вернется в Москву нескоро.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о необычной погоде. Он пояснил, что в европейской части страны будет теплее, чем на юге. Такие температурные изменения связаны с действием антициклона, объяснил метеоролог.