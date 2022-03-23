Названа самая энергозатратная бытовая техника

Юрист Крохин назвал самой энергозатратной бытовой техникой стиральные машины и чайники

Среди бытовой техники больше всего энергии тратят стиральная машина, чайник, утюг и пылесосы. Самые энергозатратные приборы в разговоре с Ura.ru назвал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

В списке также оказались кипятильники. Эксперт рекомендовал переводить «прожорливые» электроприборы в ночной режим и после 23:00 использовать по двухтарифным счетчикам. «Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — отметил Крохин. Владельцы техники могут сэкономить, если будут стирать и гладить в ночное время.

Специалист также посоветовал отключать питание некоторых приборов. В случае ноутбуков это необходимо, чтобы сохранить качество батареи. Отключение поможет сэкономить средства, так как телевизоры, музыкальная бытовая техника и компьютеры потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания.

Ранее эксперт рабочей группы НТИ «Энерджинет» Андрей Абрамов раскрыл способ, который поможет сэкономить на отоплении. Для этой цели жильцам поможет наличие в доме прибора учета, который покажет, сколько лишнего тепла они получают и оплачивают.