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Отечественных туристов предупредили о повышении стоимости отдыха в России

Эксперты туротрасли сообщили о повышении цен на отдых в России до 20 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эксперты туротрасли предупредили отечественных туристов о повышении цен на путешествия по России из-за западных санкций. Об этом пишет «Коммерсант».

«Отдых на майских праздниках для россиян будет дорогим даже внутри страны. Отельеры повысили на эти даты стоимость проживания до 20 процентов, ссылаясь на рост собственных затрат из-за кризиса», — сообщили специалисты и отметили, что если сравнивать стоимость размещения в наиболее популярных локациях с показателями прошлого года, то динамика выражена еще ярче.

Например, средняя стоимость проживания в гостиницах Краснодарского края на начало мая составляет 7,7 тысячи рублей в сутки, что на 61 процент выше аналогичного показателя прошлого года. В Татарстане — 5,9 тысячи рублей, рост составил 31 процент. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость размещения за год выросла на девять процентов, составив 3,5 тысячи и 5,2 тысячи рублей за ночь соответственно.

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Эксперты пояснили, что увеличение стоимости размещения в отелях связано с высокими инфляционными ожиданиями бизнеса. «Сейчас отельеры фактически должны предсказать, какая инфляция ждет рынок летом, в то время как сделать это с трудом может даже правительство», — пояснил один из собеседников издания. При этом отмечается, что если число открытых для россиян стран на лето не расширится, отечественные гостиницы неизбежно подорожают из-за высокого спроса.

Ранее в марте в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях среди россиян весной 2022 года. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, массовый интерес к такому виду поездок наблюдается во всех регионах страны и во многих объектах размещения не осталось свободных мест вплоть до второй половины мая и июня.

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Валентина Процкова
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