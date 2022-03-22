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Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха весной

В РСТ заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях весной 2022 года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях среди россиян весной 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, массовый интерес к такому виду поездок наблюдается во всех регионах страны. Она заметила, что во многих объектах размещения не осталось свободных мест вплоть до второй половины мая и июня.

«Заезды в апреле распроданы, на майские праздники еще можно найти места в нескольких санаториях эконом-класса, а средний и высокий сегменты выбраны», — рассказала пресс-секретарь. Тюрина также добавила, что одна из причин повышенного спроса — запуск программы туристического кешбэка, благодаря которой россияне могут вернуть до 20 процентов средств за проживание.

Эксперт отметила, что за последние два года формат оздоровительного отдыха в санаториях стал особенно популярен из-за закрытия многих зарубежных направлений. «Как считают в туркомпаниях, это может быть связано не только с отсутствием возможности поехать за рубеж, но и популярностью программ реабилитации после коронавируса», — уточнила Тюрина.

Ранее в марте стало известно, что россияне забронировали 45 процентов номерного фонда отелей и санаториев Сочи в летний период. «Мы видим повышенный спрос на санаторно-курортное лечение. Наиболее популярны отели четыре и пять звезд и средства размещения, работающие по системе "все включено"», — уточнили в администрации курортного города.

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Мария Гейн
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