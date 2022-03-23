В Польше демонтировали памятник солдатам Красной армии

На юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии

В местности Хжовице на юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мероприятие прошло в присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей. Трансляцию с места события вело польское телевидение. Сначала с памятника убрали пятиконечную звезду с серпом и молотом, а после начали его разрушение.

«Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы. Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима еще с межвоенного времени», — заявил Навроцкий во время демонтажа.

Памятник в Хжовице поставили в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Памятник был исполнен в виде обелиска с надписью на русском и польском языках «Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году».

В понедельник, 21 марта стало известно, что в Греции вандалы осквернили памятник советским воинам. Неизвестные нарисовали желтой краской на памятнике «Азов». Кроме того, рядом появился соответствующий символ националистического полка.