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В Афинах осквернили памятник советским воинам

Вандалы нарисовали на памятнике советским воинам в Афинах символику полка «Азов»

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

В Греции вандалы осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные желтой краской написали на памятнике «Азов» и нарисовали рядом соответствующий символ националистического полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

В ночь с 8 на 9 марта в городе Кошалин на севере Польши неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник советским воинам-освободителям. До 2001 года памятник был установлен в центре города и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

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Марина Совина
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