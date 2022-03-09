В Польше уничтожили памятник советским воинам-освободителям

Памятник советским воинам-освободителям в городе Кошалин на севере Польши был уничтожен неизвестными, сообщила польская радиостанция RMF с ссылкой на городские власти.

Сообщается, что неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник в ночь с 8 на 9 марта. «Вопросом уничтожения памятника на муниципальном кладбище в Кошалине занимается местное управление полиции, которое проводит расследование. Городские власти пока воздерживаются от комментариев», — говорится в сообщении.

До 2001 года памятник был установлен в центре города и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника русскому полководцу XVIII века Александру Суворову. Ранее монумент перенесли в музей, однако представители Украинского института национальной памяти (УИНП) настояли на закрытии памятника.

В апреле 2021 года власти польского города Чеховице-Дзедзице сообщили о сносе памятника советско-польскому братству по оружию. Памятник демонтировали по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя». Часть местных жителей выступала в защиту памятника, предложив изменить название на: «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны».

