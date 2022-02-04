Украинцы демонтировали памятник полководцу Суворову

В Полтаве демонтировали памятник русскому полководцу XVIII века Александру Суворову. Ранее монумент перенесли в музей, однако представители Украинского института национальной памяти (УИНП) настояли на закрытии памятника. Об этом сообщает «Полтавщина» со ссылкой на эфир телеканала «Город+».

Демонтаж памятника региональный представитель УИНП Олег Пустовгар обосновал негативной репутацией Суворова на Украине. «Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов, а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее Российской империи. Украина имеет своих исторических героев», — рассказал Пустовгар. Украинец уверен, что в Полтаве невозможно прославлять полководца.

Сообщается, что памятник изготовил в 1974 году скульптор-любитель. Монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское военное училище), однако по инициативе руководства в 2019-м его демонтировали и отправили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации (филиал Национального военно-исторического музея). Однако и на новом месте Суворов не устроил лиц, ответственных за политику украинской исторической памяти.

Александр Суворов — один из ключевых исторических деятелей императорской России в XVIII веке, единственный человек в ее истории, получивший титул генералиссимуса. При нем Россия несколько раз победила Османскую империю, присоединила Крым и другие территории. Будучи полководцем, Суворов не проиграл ни одного военного сражения и воспитал плеяду выдающихся русских военачальников. Особенно почитаемым в армии он стал за бережное отношение к солдатам и личное участие в их быте и нуждах. Одной из его знаменитых побед является взятие турецкой крепости Измаил, ныне украинского города.

Ранее,в январе, уроженец Измаила украинский солдат-срочник Артем Рябчук расстрелял четверо сослуживцев и одну работницу завода «Южмаш» в Днепре. По некоторым данным, он совершил преступление из-за плохого отношения в части.