Названы самые нездоровые регионы России
Жители Республики Марий Эл чаще других россиян жалуются на здоровье. Следом за этим субъектом по числу недовольных жителей идут Орловская и Тамбовская области. Самые нездоровое регионы приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Аналитики изучили данные Росстата за 2021 год и подсчитали, что в Марий Эл почти 17 процентов опрошенных оценивают свое состояние здоровья как «плохое или очень плохое». Следом идут Орловская, Тамбовская и Курская области, в которых больными себя чувствуют более 14 процентов респондентов. В среднем же по стране число плохо себя чувствующих россиян составляет около восьми процентов.
В FinExpertiza отмечают, что несмотря на магистральную для России тенденцию к сокращению числа жалующихся на здоровье жителей, в трети регионов число плохо себя чувствующих россиян заметно выросло. В число таких регионов входят Мурманская область и Чукотка, где число жалоб увеличилось на более чем 81 процент, и Татарстан — там больных стало на 49,6 процента больше.
Исследователи связывают рост числа жалоб со старением населения. Притом лучше всего чувствуют себя в Чечне и Ингушетии — субъектах, славящихся своими долгожителями. Там здоровыми себя ощущают 9 из 10 процентов опрошенных.
«Таким образом, помимо объективной картины состояния организма, появляется такой важнейший фактор, как психологическое самоощущение», — объяснила результаты исследования президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Лидерами антирейтинга прошлого года были Хакасия, Тува и Еврейский автономный округ. Рост числа жалоб произошел из-за пандемии. Академик РАН Владимир Чехонин рассказал, что жалобы переболевших COVID-19 россиян связаны с депрессией, тревожностью и бессонницей. Он отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких.