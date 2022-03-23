Названы самые нездоровые регионы России

FinExpertiza выяснила, что жители Марий Эл чаще других россиян жалуются на здоровье

Жители Республики Марий Эл чаще других россиян жалуются на здоровье. Следом за этим субъектом по числу недовольных жителей идут Орловская и Тамбовская области. Самые нездоровое регионы приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики изучили данные Росстата за 2021 год и подсчитали, что в Марий Эл почти 17 процентов опрошенных оценивают свое состояние здоровья как «плохое или очень плохое». Следом идут Орловская, Тамбовская и Курская области, в которых больными себя чувствуют более 14 процентов респондентов. В среднем же по стране число плохо себя чувствующих россиян составляет около восьми процентов.

В FinExpertiza отмечают, что несмотря на магистральную для России тенденцию к сокращению числа жалующихся на здоровье жителей, в трети регионов число плохо себя чувствующих россиян заметно выросло. В число таких регионов входят Мурманская область и Чукотка, где число жалоб увеличилось на более чем 81 процент, и Татарстан — там больных стало на 49,6 процента больше.

Исследователи связывают рост числа жалоб со старением населения. Притом лучше всего чувствуют себя в Чечне и Ингушетии — субъектах, славящихся своими долгожителями. Там здоровыми себя ощущают 9 из 10 процентов опрошенных.

«Таким образом, помимо объективной картины состояния организма, появляется такой важнейший фактор, как психологическое самоощущение», — объяснила результаты исследования президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Лидерами антирейтинга прошлого года были Хакасия, Тува и Еврейский автономный округ. Рост числа жалоб произошел из-за пандемии. Академик РАН Владимир Чехонин рассказал, что жалобы переболевших COVID-19 россиян связаны с депрессией, тревожностью и бессонницей. Он отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких.