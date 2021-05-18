Названы российские регионы с наибольшим числом жалоб на здоровье

Жители некоторых регионов России стали больше жаловаться на здоровье на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным исследования, у жителей 43 из 85 российских регионов значительно ухудшилось самочувствие за прошлый год. Лидером стала Хакасия, там число жалующихся на плохое самочувствие выросло в два раза (100 процентов).

Также в антирейтинг попали Тува (91 процент), Еврейский автономный округ (73 процента), Магаданская область (66 процентов). Кроме того, число жителей, жаловавшихся на плохое и очень плохое самочувствие, возросло в Ингушетии, Чувашии, Тюменской и Курской областях, а также в Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Пандемия нанесла огромный ущерб здоровью нации, причем пострадали не только заболевшие коронавирусом: из-за перегруженности медицинских мощностей многие люди, в том числе страдающие серьезными хроническими заболеваниями, не могли вовремя получить качественную медицинскую помощь», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Рейтинг основан на данных Росстата. Жителям регионов России всех возрастов было предложено оценить состояние своего здоровья по пятибалльной шкале.

Также, по данным исследователей, за 2020 год некоторым жителям удалось улучшить здоровье. О положительном самочувствии сообщили 84,3 миллиона человек — на 1,9 процента больше, чем годом ранее. Жалующихся на плохое и очень плохое самочувствие стало меньше в Чечне, Якутии, Дагестане, Татарстане, Белгородской, Астраханской и Мурманской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что продолжительность здоровой жизни россиян сократилась на фоне пандемии коронавируса на полтора года.