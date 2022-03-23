Рекрутер описал ситуацию на российском рынке труда

Рекрутер Валинуров заявил о замершем рынке труда в России

Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что российские компании сосредоточились на развитии корпоративной культуры и поддержке сотрудников. Многие заинтересованы в топ-менеджерах иностранных компаний, добавил он. Ситуацию на рынке труда он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Рынок труда замер — это наиболее подходящая формулировка для того, что происходит сейчас», — охарактеризовал происходящее Валинуров. По его мнению, эта тенденция продолжится до конца апреля. Затем российский бизнес перейдет к активным действиям.

«Сейчас российские компании стали делать большой акцент на корпоративную культуру и поддержку своих сотрудников. Для топ-менеджеров сейчас отличный шанс проявить себя с лучшей стороны внутри своих компаний», — отметил он.

Он добавил, что сейчас формируется запрос на менеджеров из иностранных компаний. «Он пока не сильно формализован, но у людей появилась такая мысль, идея, желание, но как это реально реализовать они пока не понимают», — сообщил эксперт в найме сотрудников. Российский бизнес сейчас постарается внедрить успешные кейсы развития иностранных компаний, добавил он.

«Совершенно точно российские консалтинговые компании стали проявлять интерес к тому, чтобы брать людей из большой четверки аудиторских консалтинговых компаний: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Ко мне приходили такие запросы», — поделился Валинуров.

Ранее рекрутер заявил о возросшем интересе иностранных компаний к IT-специалистам из России. Причина, как считает эксперт, в том, что российские программисты во многом подкованы лучше, чем их коллеги из Европы или США, однако их услуги стоят намного дешевле

