Не знавшая о беременности мать внезапно начала рожать и позвала на помощь дочь

Жительница Великобритании не знала о беременности и внезапно родила здорового ребенка

В Великобритании женщина, не знавшая о своей беременности, внезапно родила здорового ребенка. Об этом сообщает WalesOnline.

36-летняя жительница Кардиффа Никола Томас рассказала, что ночью 15 марта почувствовала дискомфорт в нижней части живота, однако списала его на месячные, которые шли у нее по обычному графику. Она приняла таблетку парацетамола и отправилась спать.

Через некоторое время женщина захотела в туалет. Она выбралась из постели, но поняла, что не успеет добраться до уборной. Только тут Томас поняла, что начала рожать. «Я опустила руки вниз и нащупала головку ребенка», — рассказала опешившая мать. Она срочно позвала на помощь 14-летнюю дочь Эллис, и девушка приняла роды. Новорожденную назвали Бейли-Рей.

В больнице, куда Томас вскоре доставили, выяснилось, что девочка весит три килограмма и абсолютно здорова. Тем не менее женщине с дочерью пришлось пробыть в клинике пять дней, чтобы провести все необходимые анализы. «Я понятия не имела о беременности. Во время двух предыдущих беременностей я ужасно себя чувствовала: у меня была тошнота, и я часто болела. А в этот раз вообще ничего. Это просто какое-то безумие!» — сказала в интервью новоиспеченная мать.

Ранее сообщалось, что жительница США почувствовала боль в животе и внезапно родила. Женщина рассказала, что сначала приняла схватки за легкое недомогание.

