Не знавшая о беременности женщина почувствовала боль в животе и внезапно родила

В Миссури, США, не знавшая о беременности женщина почувствовала боль в животе, обратилась в больницу, узнала, что ждет ребенка и внезапно родила. Об этом сообщает Metro.

22-летняя Эбби Фоллет рассказала, что год назад почувствовала легкие спазмы в животе и не обратила на них особого внимания, решив, что скоро все пройдет. Однако со временем боль начала усиливаться, а вскоре и вовсе стала невыносимой. Фоллет пожаловалась матери, и та отвезла ее в больницу.

На месте американке сделали УЗИ, по результатам которого медики выяснили, что пациентка беременна и вот-вот родит. «Врачи сказали, что я беременна, и у меня полное раскрытие. Я помню, как я ответила, что это неправда. Я была в полном шоке», — вспоминает Фоллет.

Пациентку начали готовить к экстренному кесареву сечению, и вскоре на свет появилась полностью здоровая девочка, которую американка назвала Халани. Фоллет призналась, что в течение двух дней отказывалась видеться с ребенком, поскольку совсем не была готова к родительству и испытывала стыд от того, что будет молодой матерью-одиночкой.

Американка добавила, что родные сначала не поверили, что у нее родилась дочь, и восприняли это заявление как первоапрельскую шутку. Фоллет отметила, что не догадывалась о беременности, потому что у нее продолжались месячные, не вырос живот, и она совсем не прибавила в весе. Медики полагают, что ребенок развивался под ребрами матери, поэтому живот и не увеличился.

Со временем американка привыкла к дочери и наладила с ней контакт. «Она самый легкий ребенок на свете. Она такая общительная и веселая. Мой чудо-ребенок», — поделилась эмоциями Фоллет.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, пожаловалась на острую боль, попала в больницу и неожиданно родила. Американка не подозревала о своем положении, поскольку и раньше сталкивалась с нерегулярным менструальным циклом, а лишний вес списала на переизбыток пасты и чесночного хлеба в рационе.