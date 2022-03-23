Раскрыто происхождение астероида Рюгу

Японские ученые считают астероид Рюгу остатком потухшей кометы

Японские ученые из Университета Нагоя раскрыли происхождение астероида Рюгу. Они считают, что этот космический объект мог быть остатком потухшей кометы. Об этом они сообщают в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

Происхождение Рюгу давно интересовало специалистов, и более ранние исследования, которые были основаны на образцах с астероида, выявили некоторые важные особенности. Во-первых, Рюгу состоит из небольших кусков валунов и твердого материала, собранных вместе под действием силы тяжести, а не из одного монолитного камня. Во-вторых, астероид имеет форму юлы (игрушки). Кроме того, он содержит огромное количество органических веществ.

Именно последний пункт стал спором многих ученых. Ведь, согласно существующей теории, Рюгу сформировался в результате столкновения двух более крупных астероидов. Но этому противоречит факт содержания такого количества органики.

В новом исследовании японские специалисты построили модель, чтобы рассчитать время, необходимое для сублимации льда и последовавшего увеличения скорости вращения астероида. Результаты анализа показали, что Рюгу, вероятно, провел несколько десятков тысяч лет в форме кометы, прежде чем переместиться во внутренний пояс астероидов, где высокие температуры испарили его лед и превратили его в обломки астероида.

В марте 2022 года японский аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с Рюгу, в которых обнаружили аминокислоты. Они представляют собой органические соединения, которые содержатся в белках всего живого на нашей планете.