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Японская корпорация Sharp приостановила отправку своей продукции в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил отправку товаров в Россию

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Японский производитель бытовой техники Sharp решил приостановить отправку своей продукции в Россию из-за последствий ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Компания намерена «продолжать наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры», говорится в заявлении. Также компания выразила надежду на скорое мирное урегулирование конфликта.

Ранее немецкая компания Bosch приостановила производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну в связи со спецоперацией России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.

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Ксения Назарова
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