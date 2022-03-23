Японская корпорация Sharp приостановила отправку своей продукции в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил отправку товаров в Россию

Японский производитель бытовой техники Sharp решил приостановить отправку своей продукции в Россию из-за последствий ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Компания намерена «продолжать наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры», говорится в заявлении. Также компания выразила надежду на скорое мирное урегулирование конфликта.

Ранее немецкая компания Bosch приостановила производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну в связи со спецоперацией России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.