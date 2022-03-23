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Столица Казахстана оказалась отрезана от остальной территории страны

В Казахстане перекрыли все автомобильные дороги к Нур-Султану из-за плохой погоды

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Столица Казахстана оказалась отрезана от внешнего мира из-за перекрытия сухопутных маршрутов для машин. Автомобильные дороги в Нур-Султан перекрыты, следует из данных «Казахавтодора».

По сообщениям местных СМИ, вокруг казахской столицы из-за плохой погоды практически нулевая видимость. Метель и гололед прервали автомобильное сообщение еще утром 23 марта, а теперь большинство трасс перекрыто силами чрезвычайных служб.

Под удар стихии попал прежде всего столичный регион — Акмолинская область. Из него сейчас нельзя выехать в любом направлении. Дороги в Караганду, Павлодар, Кокшетау и Атбасар перекрыты.

Тем временем в Москве метеорологи предсказали смену солнечной погоды на преимущественно облачную к 25 марта. К выходным возможны осадки.

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Дмитрий Настасьев
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