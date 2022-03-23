Ученые приблизились к раскрытию 300-летней загадки Солнца

Ученые из США исследовали звезду HD 166620 для раскрытия 300-летней загадки Солнца

Исследователи из Университета штата Пенсильвания в США приблизились к раскрытию 300-летней загадки Солнца. Она заключается в том, что с середины 1600-х годов до начала 1700-х на поверхности звезды прекратился цикл солнечных пятен. Результаты работы описаны в The Astronomical Journal.

Обычно количество пятен на Солнце уменьшается и увеличивается в течение 11-летнего цикла, но около 300 лет назад на звезде было зафиксировано долгое отсутствие пятен, которое продолжалось на протяжении 70 лет. Причина такой аномалии, названной минимумом Маундера, волновала ученых многие годы, однако теперь удалось приблизиться к причинам такого явления.

Для этого специалисты тщательно изучили подобный период на одной из ближайших к нашей системе звезд — HD 166620, которая обладает 17-летним циклом. С 2003 года она находится в фазе низкой активности. Дальнейшие наблюдения за HD 166620 позволят объяснить ученым процессы, вызвавшие минимум Маундера. Кроме того, астрономы рассчитывают изучить источники магнитной активности звезды, которые прямо воздействуют на продолжительность жизни спутников и, вероятно, на земной климат.

В марте 2022 года астрофизики из Национального центра атмосферных исследований выявили, что многие нитевидные струи плазмы в атмосфере Солнца (называемые корональными петлями — прим. «Ленты.ру») на самом деле могут являться оптической иллюзией.