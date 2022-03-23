Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые приблизились к раскрытию 300-летней загадки Солнца

Ученые из США исследовали звезду HD 166620 для раскрытия 300-летней загадки Солнца

Фото: Solar Dynamics Observatory / Reuters

Исследователи из Университета штата Пенсильвания в США приблизились к раскрытию 300-летней загадки Солнца. Она заключается в том, что с середины 1600-х годов до начала 1700-х на поверхности звезды прекратился цикл солнечных пятен. Результаты работы описаны в The Astronomical Journal.

Обычно количество пятен на Солнце уменьшается и увеличивается в течение 11-летнего цикла, но около 300 лет назад на звезде было зафиксировано долгое отсутствие пятен, которое продолжалось на протяжении 70 лет. Причина такой аномалии, названной минимумом Маундера, волновала ученых многие годы, однако теперь удалось приблизиться к причинам такого явления.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта

Для этого специалисты тщательно изучили подобный период на одной из ближайших к нашей системе звезд — HD 166620, которая обладает 17-летним циклом. С 2003 года она находится в фазе низкой активности. Дальнейшие наблюдения за HD 166620 позволят объяснить ученым процессы, вызвавшие минимум Маундера. Кроме того, астрономы рассчитывают изучить источники магнитной активности звезды, которые прямо воздействуют на продолжительность жизни спутников и, вероятно, на земной климат.

В марте 2022 года астрофизики из Национального центра атмосферных исследований выявили, что многие нитевидные струи плазмы в атмосфере Солнца (называемые корональными петлями — прим. «Ленты.ру») на самом деле могут являться оптической иллюзией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов
Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х
Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта
Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области
В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
У России захотели забрать более 500 самолетов
Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли
Названо количество работников в простое после ухода компаний из России
Не отреагировавший на вызов об избиении российский полицейский получил срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.