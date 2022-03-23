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В Совфеде одобрили закон об уголовном наказании за фейки о госорганах

Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании за фейки о деятельности госорганов

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за распространение недостоверной информации о работе российских госорганов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовная ответственность вводится за дискредитацию таких ведомств как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.

Предусмотренная законом ответственность будет аналогична той, которая предусмотрена законом, вводящим уголовную ответственность за фейки о вооруженных силах. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы в том случае, если ложная информация приведет к тяжелым последствиям.

Также предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если для распространения фейков использовалось служебное положение, оно было осуществлено группой лиц с использованием искусственно созданных доказательств, то штраф будет составлять от трех до пяти миллионов рублей, а лишение свободы возможно на срок от пяти до 10 лет.

В начале марта Государственная Дума приняла закон, вводящий уголовную ответственность з распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

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Роман Кирьянов
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