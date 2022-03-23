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Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации ветеранами

Совфед одобрил закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщает в среду, 23 марта, ТАСС.

Это решение поддержали 163 сенатора. Данный закон подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, уточнили в Совфеде.

Накануне Государственная Дума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Согласно документу, это позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

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Анна Щербакова
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