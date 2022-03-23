С обложек британских газет пропали статьи про Украину

Британские таблоиды перестали выносить на обложки тему конфликта на Украине

Целый ряд британских таблоидов перестал выносить на свои обложки анонсы статей, посвященных конфликту на Украине. Внимание на это в среду, 23 марта, обратил Telegram-канал «Пул N3».

В опубликованном посте приводятся передовицы за 23 марта пяти популярных таблоидов, выпускающихся на территории Великобритании: Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express, Daily Star и Metro. На трех из них основное место отдано под анонсы материалов о турне принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон по трем странам Карибского бассейна и погружении герцогини Кембриджской с аквалангом. Три указанных издания решили вынести на обложку статьи о возможных мерах по поддержке населения на фоне роста инфляции в стране, которые может принять канцлер казначейства Британии Риши Сунак. Увидеть тему, так или иначе связанную с Украиной, можно только на обложке Metro — газета опубликовала отрывок статьи о появлении яхты российского миллиардера Романа Абрамовича, попавшего под антироссийские санкции, в турецком Мармарисе.

Материалы, посвященные российской спецоперации на Украине и действиям киевских властей, пропали и с верхних позиций на сайтах таблоидов. Большая часть заглавных статей также рассказывает о внутренней политике Великобритании и решениях Минфина страны.

Ранее в марте американская журналистка Лара Логан заявила, что представителям СМИ в США приходится скрывать некоторые факты о ситуации на Украине. Как рассказала Логан в эфире телеканала Real America’s Voice, вокруг происходящего на Украине очень много дезинформации.