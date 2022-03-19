Американская журналистка заявила о сокрытии фактов о ситуации на Украине

Американская журналистка Логан заявила о сокрытии в СМИ данных о ситуации на Украине

Американская журналистка Лара Логан заявила, что представителям СМИ в США приходится скрывать некоторые факты о ситуации на Украине. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice, передает РИА Новости.

Логан отметила, что вокруг происходящего на Украине очень много дезинформации. «Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже 35 лет <…>. Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента России] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — уточнила Логан.

По ее словам, несогласные с такими указаниями подвергаются травле. «Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем», — добавила журналистка.

Ранее в марте стало известно, что ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. По словам бывшей сотрудницы канала, она написала заявление об увольнении после того, как уехала из России в другую страну.