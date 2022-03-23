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ФСБ показала кадры с готовившим теракт сторонником террористов

ФСБ показала задержание готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ

ФСБ показала кадры задержания Артура Сатимирова, осужденного на 13 лет за подготовку теракта в Астраханской области. Запись публикует в своем Telegram-канале «Звезда».

Сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержали в 2020 году. На кадрах видно, как при обыске в тумбочке 35-летнего мужчины оперативники нашли гранату и пистолет.

Как установили следствие и суд, Сатимиров готовил атаку на правоохранителей по указанию зарубежных эмиссаров. После этого он собирался уехать в Сирию и воевать на стороне террористов.

23 марта стало известно, что Сатимирова признали виновным в участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 13 годам колонии. Из них четыре года он проведет в тюрьме и девять лет — в колонии строгого режима.

Мария Рубникович
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