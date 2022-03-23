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Сторонника террористов осудили на 13 лет колонии за подготовку теракта в России

Сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии за подготовку теракта в Астраханской области

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд приговорил к 13 годам колонии Артура Сатимирова, сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), за подготовку теракта в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, 35-летний мужчина готовил атаку на правоохранителей по указанию зарубежных эмиссаров. После этого Сатимиров собирался уехать в Сирию и воевать на стороне террористов.

Преступление предотвратили сотрудники ФСБ. Злоумышленника задержали. При обысках у него дома оперативники обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и запрещенную экстремистскую литературу.

Сатимирова признали виновным в участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия.

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Мария Рубникович
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