ВЦИОМ заявил о росте поддержки спецоперации России на Украине

ВЦИОМ заявил о росте поддержки спецоперации на Украине среди россиян до 74 процентов

Показатель поддержки спецоперации на Украине среди россиян составил 74 процента. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 23 марта, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Решение о проведении специальной военной операции России на Украине скорее поддерживают 74 процента граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 процентных пунктов», — говорится в сообщении.

Скорее не поддерживают военную операцию 17 процентов респондентов, что на восемь процентных пунктов меньше, чем 25 февраля. Еще девять процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос, как они относятся в специальной военной операции России.

Также, согласно данным опроса, 46 процентов россиян считают, что спецоперация преследует цели разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории.

Опрос проводили посредством телефонного интервью, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.