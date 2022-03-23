Спикер Госдумы заявил о возвращении Россией суверенитета

Спикер Госдумы Володин заявил о возвращении Россией утерянного в конце 80-х суверенитета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия взяла курс на построение суверенитета, утерянного в конце 80-х годов, когда руководство КПСС было «зазомбировано США». Его слова приводит Ura.ru в Telegram.

Говоря о введенных в отношении России санкциях, председатель Госдумы отметил, что для страны наступило время возможностей.

«На самом деле спрашивать надо действительно с тех, кто в конце 80-х годов эту политику начал. А сейчас президент [России Владимир] Путин ее прекратил. Страна берет курс на построение своего суверенитета, своей экономики, на импортозамещение», — заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что официальные лица США произносят противоречащие друг другу заявления. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон не призывал американские компании покинуть РФ. Затем Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, отказавшимися прекращать свою деятельность в России.