Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Спикер Госдумы заявил о возвращении Россией суверенитета

Спикер Госдумы Володин заявил о возвращении Россией утерянного в конце 80-х суверенитета

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия взяла курс на построение суверенитета, утерянного в конце 80-х годов, когда руководство КПСС было «зазомбировано США». Его слова приводит Ura.ru в Telegram.

Говоря о введенных в отношении России санкциях, председатель Госдумы отметил, что для страны наступило время возможностей.

«На самом деле спрашивать надо действительно с тех, кто в конце 80-х годов эту политику начал. А сейчас президент [России Владимир] Путин ее прекратил. Страна берет курс на построение своего суверенитета, своей экономики, на импортозамещение», — заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что официальные лица США произносят противоречащие друг другу заявления. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон не призывал американские компании покинуть РФ. Затем Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, отказавшимися прекращать свою деятельность в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд
Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность
Министр спорта России оценил возможность снижения зарплат атлетам
Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта
Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита
Приезжие организовали типографию для изготовления фальшивых паспортов в Москве
В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках
Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»
Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.