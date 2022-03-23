Володин назвал хаосом происходящее в США

Спикер Госдумы Володин заявил, что в США наступил хаос

В США наступил хаос, правовая система страны продолжает деградировать. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что официальные лица США произносят два противоречащих друг другу заявления. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон не призывал американские компании покинуть Россию. Затем Конгресс предложил запретить американскому правительству вести дела с компаниями, которые отказались прекращать свою деятельность на российском рынке.

«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», — написал спикер нижней палаты парламента в социальной сети.

Володин также напомнил о двойных стандартах Вашингтона и подчеркнул, что, несмотря на запрет Конгресса США оказывать помощь националистическому батальону «Азов» (организация запрещена в России) , президент Джо Байден финансирует неонацистов и направляет им вооружения.

Ранее Вячеслав Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Джо Байдену. Он подчеркнул, что американский лидер нарушил закон США, когда подписал пакет военной помощи Украине, которая составила 800 миллионов долларов.