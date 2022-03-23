Эксперт назвал шаги для избежания блокировки YouTube

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей заявили о двойных стандартах YouTube

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что YouTube должен стать нейтральным для избежания блокировки на территории России.

«Блокировка возможна. И чтобы этого не произошло, платформа должна перестать быть не нейтральной. Как я уже говорил ранее, сейчас она заняла прозападную сторону и ушла с пути нейтралитета. Такой подход не может быть поддержан российскими властями, тем более что в 2020 году вступил закон, который запрещает цензурирование российских СМИ. В противном случае американским платформам полагается блокировка. Нельзя представить, чтобы в любой другой стране YouTube оставил на своей площадке ролики, где звучат призывы к свержению действующей власти и выходу людей на несанкционированные митинги», — сказал он.

Владимир Зыков отметил, что блогеров лишают привычного места обитания.

«Конечно, людей лишают привычной платформы. Для многих YouTube является заменителем телевизора. И для профессионального сообщества и пользователей наступят темные времена. Блогеры достигали приличных результатов по аудитории. И сейчас их лишают привычного места обитания», — отметил эксперт.

Зыков назвал неуместной политику двойных стандартов, которую применяет видеохостинг.

«Кто лишает — это самый главный вопрос. Понятно, что ограничения вводит Россия в лице Роскомнадзора. Но это происходит не просто так, а потому, что YouTube стал одним из главных орудий информационной войны, когда они перестали придерживаться нейтралитета, заняли прозападную позицию и стали удалять российские СМИ, затыкая рот другой точке зрения. Такой подход неуместен. Мы видим очевидные двойные стандарты в действиях хостинга. Американские соцсети исполняют требования американских властей, а законы других стран игнорируют или исполняют не полностью, не так, как было бы нужно», — подчеркнул он.

Зыков отметил, что если бы российская соцсеть устроила подобное в США, то ее бы сразу заблокировали. При этом против владельцев и самой соцсети ввели бы жесточайшие экономические санкции, отметил он. Были бы закрыты сервера, заблокированы счета в банках. Эксперт также выразил уверенность, что в отношении руководителей таких соцсетей возбудили бы уголовные дела и задержали при выезде за пределы России. При этом Зыков уверен, что США бы устроили показательный процесс для других компаний.

«В этом смысле европейские страны находятся в заложниках у Америки. Это сейчас они друзья. А если что-то пойдет не так? Это ситуация полной зависимости. И в случае конфликтов, они лишатся многого, если не сказать, что всего», — отметил он.