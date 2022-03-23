НАТО раскритиковали за уничтожение международного права после бомбежек Югославии

Бывший посол Сербии в России Терзич заявил, что НАТО уничтожил международное право

В результате агрессии НАТО в Югославии в 1999 году стало очевидно, что альянс во главе с США фактически уничтожил международное право и использовал международные организации, в том числе ООН, в своих интересах. Об этом заявил член Сербской академии наук и искусств, бывший посол Сербии в России Славенко Терзич. Цитату приводит РИА Новости.

Он раскритиковал организацию за то, что она не смогла предотвратить трагедию. По его словам, 37 тысяч кассетных бомб были сброшены на Югославию силами НАТО. «Альянс бомбил очень много гражданских объектов, больницы, школы, разбомбил почти все мосты... бомбил нефтеперерабатывающие заводы, бомбил железные дороги», — рассказал Терзич.

Про агрессию против Югославии также напоминал сербский президент Александр Вучич. По его словам, за три месяца бомбардировок в тогда еще существовавшем государстве погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. «Я думаю, Сербия не должна вступать в НАТО, Сербия — свободная страна, военно-нейтральная страна, и Сербия сама будет защищать свою землю и свое небо», — заявил глава государства.