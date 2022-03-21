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Вучич напомнил НАТО об убийствах сербских детей

Вучич заявил, что Сербия не должна вступать в НАТО из-за уничтожения сербских детей

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия не должна вступать в НАТО, поскольку из-за бомбежек альянса погибали сербские дети. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время своего предвыборного митинга, передает ТАСС.

Сербский лидер напомнил альянсу про агрессию против Югославии в 1999 году, когда за три месяца бомбардировок в тогда еще существовавшем государстве погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. «Я думаю, Сербия не должна вступать в НАТО, Сербия — свободная страна, военно-нейтральная страна, и Сербия сама будет защищать свою землю и свое небо», — заявил президент.

«Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница, не забывать маленькую Саню Миленкович, которую убили в городе Варварин, мы не смеем это забыть», — напомнил Вучич Североатлантическому альянсу.

Ранее Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Также Вучич напомнил, что Россия никогда не вводила санкции против Сербии. При этом Запад ставит Сербию в положение, в котором она потеряет единственного союзника в Совбезе ООН, «который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244».

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Николай Чигасов
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