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Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины

Президент Сербии Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии», — заявил сербский президент.

Также Вучич напомнил, что Россия никогда не вводила санкции против Сербии. При этом Запад ставит Сербию в положение, в котором она потеряет единственного союзника в Совбезе ООН, «который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244». «Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?», — задался он вопросом.

Он пообещал, что в ходе переговоров с западными партнерами, Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Сербский президент отметил, что по поводу санкций в отношении РФ Западу никаких обещаний не давал.

Ранее Вучич заявил, что страна может сама защитить себя от врагов, ей не нужно вступать в НАТО. Глава государства рассказал, что некоторые стороны призывают Сербию вступить в альянс. «Мой ответ таков: нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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