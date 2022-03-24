В ДНР заявили о выпущенных украинскими войсками восьми снарядах

ДНР в СЦКК сообщила, что украинские войска выпустили 8 снарядов калибром 122 мм по Донецку

Украинские войска утром в четверг, 24 марта, выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.30 — Новомихайловка — Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — сообщили в представительстве.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).