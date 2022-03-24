ЦБ опроверг информацию о взломе своих систем

Центробанк России опроверг слухи о взломе его систем хакерской группировкой Anonymous

Центральный банк опроверг информацию о возможном хакерском взломе своих систем. Об этом в пресс-службе Банка России сообщили ТАСС.

В социальных сетях сообщали, что группировка Anonymous взломала системы Банка России и может опубликовать более 35 тысяч файлов, включая секретную информацию. Регулятор заявил, что никакие информационные системы взломаны не были.

Ранее в марте хакеры из группировки Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям. Предприятия оказались под угрозой кибератак — хакеры дали им 48 часов на прекращение деятельности на территории России. «Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!» — сообщили в Anonymous.

25 февраля группировка объявила войну российскому правительству из-за его действий на территории Украины. Атакам уже подверглись российские интернет-провайдеры и правительственные сайты, а также российские компании и прогосударственные СМИ.