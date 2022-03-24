МИД Австралии оценил вероятность высылки российских дипломатов

Глава МИД Австралии Пейн не исключила возможность высылки дипломатов РФ из Канберры

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в ответ на проведение Россией спецоперации на Украине. Об этом она сообщила в эфире радиостанции ABC, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что «высылка посла по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии». При этом она напомнила о важности сохранения «прямых линий связи с российским правительством, которые обеспечивает посольство РФ».

«Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение, и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно», — подчеркнула Пейн.

Ранее Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу. По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия.