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МИД Австралии оценил вероятность высылки российских дипломатов

Глава МИД Австралии Пейн не исключила возможность высылки дипломатов РФ из Канберры

Фото: Andrew Kelly / Reuter

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в ответ на проведение Россией спецоперации на Украине. Об этом она сообщила в эфире радиостанции ABC, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что «высылка посла по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии». При этом она напомнила о важности сохранения «прямых линий связи с российским правительством, которые обеспечивает посольство РФ».

«Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение, и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно», — подчеркнула Пейн.

Ранее Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу. По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия.

Марина Совина
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