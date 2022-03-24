160 свидетелей по делу депутата Госдумы рассказали о рекордной взятке в России

Суд допросил 160 свидетелей по делу депутата Госдумы Белоусова о рекордной взятке в России

В Мосгорсуде на процессе по делу о рекордной взятке в России, в получении которой обвиняется депутат Госдумы Вадим Белоусов, были допрошены 160 свидетелей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

В судебных заседаниях было исследовано более 100 государственных контрактов и связанных с ними документов. Государственное обвинение, которое поддерживает прокурор, завершило представление доказательств по делу. На слушаниях, назначенных на 28 марта, представлять доказательства начнет защита обвиняемого. Предполагается, что свою версию расскажет подсудимый.

Помимо депутата по делу о коррупции проходит бывший главбух челябинского «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова. Она тоже намерена дать показания.

Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взяток на общую сумму три миллиарда рублей. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Судебный процесс начался в Мосгорсуде в январе 2021 года. В ходе процесса прокурор раскрыл способ получения фигурантами денег: в частности, Белоусову деньги передавались через жену и тещу. По версии следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством, Константин Овчинников и Алексей Башаев с 2010 по 2014 год отчисляли наличные средства в качестве вознаграждения Белоусову и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Предпринимателям предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.