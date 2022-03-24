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Стилистка раскрыла четыре способа бесплатно разнообразить гардероб

Эксперты моды раскрыли четыре способа разнообразить гардероб, не потратив деньги

Фото: Shutterstock

Канадские стилистка Алисса Бельтемпо и основательница студии шитья Беверли Ган раскрыли четыре способа разнообразить свой гардероб бесплатно. Соответствующий материал приводит Chatelaine.

Специалистки заявили, что для составления новых образов необязательно в очередной раз тратить деньги на одежду. По их словам, вместо похода в магазин понадобится тщательно исследовать те наряды, которые уже имеются в шкафу. «У стольких людей есть компоненты для отличного гардероба, просто они не тратят время на то, чтобы изучить свою одежду», — пояснила Бельтемпо. При этом в ходе проверки потребуется выбрать наиболее понравившиеся вещи, а затем адаптировать их к своему индивидуальному стилю — например, подвернуть рукава или добавить пояс.

Кроме того, не следует сразу избавляться от нарядов, у которых есть какие-либо повреждения, отметила Ган. Женщина порекомендовала сначала попытаться их устранить. Также можно обратиться за помощью в ателье, чтобы подогнать по фигуре неподходящие вещи. В то же время модные эксперты советуют чаще перебирать гардероб и завести отдел с нарядами, которые вызывают сомнения. Если через два месяца данная одежда так и не будет использована, ее можно пожертвовать нуждающимся или обменять, добавила Бельтемпо.

Ранее в марте основательница бренда женской одежды Descendant Джулия Линнинг назвала четыре действенных способа, которые помогут вычислить лишние вещи в гардеробе. По мнению модного эксперта, необходимо выбросить одежду, которую не носили в течение последних шести месяцев, поскольку вероятность ее повторного использования мала. Кроме того, следует исключить устаревшие вещи, которые перестали подходить хозяину по стилю.

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Алина Гостева
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