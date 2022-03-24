Названа цель визита Байдена в Европу

Экс-сотрудник спецслужб США заявил, что Байден попытается склонить Европу на свою сторону

В ходе своего визита в Европу президент США Джо Байден будет пытаться склонить европейских лидеров на свою сторону. Цель визита политика в страны Европейского союза (ЕС) назвал экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Скотт Беннетт, передают «Известия».

«Очевидно, администрация Байдена понимает, что власти США постепенно утрачивают поддержку европейцев, которые уже замечают бесполезность экономических санкций, запрета российского газа и топлива», — отметил эксперт. По его мнению, европейские политики на данный момент переосмысливают отношения с Вашингтоном.

Беннет заявил, что американская сторона будет склонять Европу к лояльной позиции при помощи буллинга, угроз и внушения страха. Он также предположил, что Байден поддержит президента Украины Владимира Зеленского и его доктрину. По словам эксперта, страны Европы будут негласно соглашаться с линией США, следуя политике духовного единения НАТО.

Ранее Politico писало, что центральной темой визита Байдена в Европу будет независимость стран ЕС от газа и нефти из России. 24 марта американский лидер участвует в саммите стран НАТО в Брюсселе, а 25-го встречается в Польше с президентом республики Анджеем Дудой.