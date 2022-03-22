Раскрыта центральная тема визита Байдена в Европу

Politico: центральной темой визита Байдена в Европу будет независимость ЕС от ресурсов РФ

Центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу будет независимость стран Европейского союза (ЕС) от газа и нефти из России. Основную повестку визита главы государства раскрыло издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, американского президента будет сопровождать советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн и члены бюро энергоресурсов госдепа. 24 марта Байден поучаствует в саммите стран НАТО в Брюсселе, а 25 числа встретится в Польше с президентом республики Анджеем Дудой.

Отмечается, что европейские чиновники настаивали на увеличении производства энергоносителей в США и их экспорта в страны ЕС. Однако, по данным Politico, американское правительство не управляет нефтяным сектором государства, поэтому полномочия Вашингтона в этом вопросе ограничены.

Ранее советник Байдена по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что американский президент хочет «избежать войны любой ценой». По ее словам, глава государства намерен вложиться в дипломатию.