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В США заявили о желании Байдена «избежать войны любой ценой»

Байден хочет «избежать войны любой ценой», заявила его советник Энн Нойбергер
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

Президент США Джо Байден хочет «избежать войны любой ценой», об этом заявила советник главы государства по кибербезопасности Энн Нойбергер, ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница выступила на брифинге в Белом доме, посвященном информации о том, что Россия якобы может совершить кибератаки на значимые структуры Соединенных Штатов. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

«Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию», — подчеркнула Нойбергер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин исключил участие США в конфликте на Украине и заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

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Марина Совина
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