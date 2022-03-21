В США заявили о желании Байдена «избежать войны любой ценой»

Байден хочет «избежать войны любой ценой», заявила его советник Энн Нойбергер

Президент США Джо Байден хочет «избежать войны любой ценой», об этом заявила советник главы государства по кибербезопасности Энн Нойбергер, ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница выступила на брифинге в Белом доме, посвященном информации о том, что Россия якобы может совершить кибератаки на значимые структуры Соединенных Штатов. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

«Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию», — подчеркнула Нойбергер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин исключил участие США в конфликте на Украине и заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

