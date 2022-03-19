В США оценили вероятность участия в боевых действиях на Украине

Глава Пентагона Остин исключил участие США в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин оценили вероятность участия в боевых действиях на Украине и введения бесполетной зоны над страной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Участие США в действиях на Украине

Остин исключил участие США в конфликте на Украине и заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву. Он также выразил надежду на скорую встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Американский дипломат заявил, что проводит переговоры с украинскими коллегами на ежедневной основе.

Президент США Джо Байден очень ясно дал понять, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях с Россией на Украине Ллойд Остин Глава Пентагона

Остин отметил, что США намерены осуществлять все возможное, «чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО». США уже ранее отказывались отправлять войска на Украину. В частности, об этом сообщала официальный представитель Белого дома Джен Псаки 10 марта.

Бесполетная зона над Украиной

Министр объяснил, что установление бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой прямое вовлечение США, поскольку стране пришлось бы предпринимать действия против нарушителей. Ранее Остин сообщил, США не намерены вводить бесполетную зону над Украиной, где Россия проводит специальную операцию. По его мнению, этот шаг спровоцирует начало американо-российской войны.

Это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет видеть. Это плохо для региона. Это плохо для всего мира Ллойд Остин Глава Пентагона

Псаки также комментировала вероятность введения бесполетной зоны над Украиной. Она заявила, что у США нет желания начинать Третью мировую войну из-за Украины. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что мнение американского лидера по этому вопросу не менялось.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит также заявила, что введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждается. По ее словам, Североатлантический альянс не преследует эту цель, поскольку не намерен расширять зону конфликта и контекста.

Обращение к Китаю

Шеф Пентагона также выступил с обращением к Китаю. Он призвал Китай отказаться от поддержки спецоперации России на Украине и выразил надежду, что страна не займет эту позицию.

Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать Ллойд Остин Глава Пентагона

Остин заверил, что США ясно дали понять, что поддержка России станет для Китая «плохим выбором». Об этом также заявил Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Военная помощь Украине

16 марта The Wall Street Journal сообщила о планах Байдена предоставить Украине военную помощь на рекордную сумму. Газета написала, что глава государства намерен оказать стране поддержку в размере более миллиарда долларов. Пакет помощи включает в себя поставку противотанковых и зенитных комплексов, среди которых переносные средства ПВО и комплексы Javelin и Stinger.

Кроме того, госсекретарь страны Энтони Блинкен сообщил, что США выделят 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь беженцам с Украины. Средства «дополнят щедрость соседних стран, которые принимают и поддерживают беженцев».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Как уточнил президент России Владимир Путин, ее целью является демилитаризация и денацификация страны, а также защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.