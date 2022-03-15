В НАТО высказались о введении бесполетной зоны над украинской территорией

Постпред США при НАТО заявила, что введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

Североатлантический альянс не планирует обсуждать сейчас вопрос введения над Украиной бесполетной зоны, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает ТАСС.

«Введение бесполетной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель. Мы не хотим расширять этот конфликт. Мы не хотим расширения контекста. Полагаю, что рассмотрение введения бесполетной зоны [над украинской территорией] увело бы нас в неправильном направлении», — высказалась представитель.

Также постпред отметила, что на данный момент инициатива поставок польских МиГ-29 для украинских Военно-воздушных сил является несостоятельной.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о главном риске введения бесполетной зоны над Украиной. По его мнению, если НАТО решит закрыть воздушное пространство страны, то это увеличит риски ядерной конфронтации между державами мира.

9 марта госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против бесполетной зоны над Украиной. Он заявил, что такая мера расширит и затянет конфликт. Дипломат уточнил, что не может выразить мнение за всех представителей НАТО по этому вопросу.