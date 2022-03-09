В США выступили против бесполетной зоны над Украиной

Госсекретарь США Блинкен заявил, что бесполетная зона над Украиной расширит конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал введение бесполетных зон над Украиной, о которых просят власти страны. Об этом он высказался во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, сообщает РИА Новости.

Блинкен выступил против бесполетной зоны над Украиной. Он заявил, что такая мера расширит и затянет конфликт.

«Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным, чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины», — объяснил он.

Американский госсекретарь добавил, что не может выразить мнение НАТО по этому вопросу. Однако он заявил, что слышал похожие на его высказывания от генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В свою очередь, Трасс призвала противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.

Ранее внешнеполитическая элита США потребовала ввести бесполетную зону над Украиной. Письмо администрации президента страны Джо Байдена подписали 27 человек, среди которых много бывших сотрудников Госдепартамента и Пентагона высокого ранга.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.