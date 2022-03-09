Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США выступили против бесполетной зоны над Украиной

Госсекретарь США Блинкен заявил, что бесполетная зона над Украиной расширит конфликт
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал введение бесполетных зон над Украиной, о которых просят власти страны. Об этом он высказался во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, сообщает РИА Новости.

Блинкен выступил против бесполетной зоны над Украиной. Он заявил, что такая мера расширит и затянет конфликт.

«Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным, чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля

Американский госсекретарь добавил, что не может выразить мнение НАТО по этому вопросу. Однако он заявил, что слышал похожие на его высказывания от генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В свою очередь, Трасс призвала противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.

Ранее внешнеполитическая элита США потребовала ввести бесполетную зону над Украиной. Письмо администрации президента страны Джо Байдена подписали 27 человек, среди которых много бывших сотрудников Госдепартамента и Пентагона высокого ранга.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС
Продажи туров за границу снизились почти на 70 процентов за неделю
В ДНР подсчитали потери среди мирного населения с 17 февраля
Украина обсудила с США военную помощь Вашинтона
Центробанк принял новое решение о торгах на Мосбирже
Один из самых высоких памятников России избавят от сколов и трещин
Кадыров поблагодарил Эрдогана за осуждение нападок на россиян
В США выступили против бесполетной зоны над Украиной
В России рассказали о внимании западных СМИ к невыгодным новостям по Украине
Польша не уведомила США о решении отправить Украине истребители
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.