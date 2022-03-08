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В США призвали ввести над Украиной бесполетную зону

Внешнеполитическая элита США потребовала ввести бесполетную зону над Украиной

Фото: Globallookpress.com

Представители внешнеполитической элиты США обратились к властям страны с требованием ввести над Украиной «ограниченную» бесполетную зону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на открытое письмо.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг», — отмечается в обращении.

Письмо подписали 27 человек, среди которых много бывших сотрудников Госдепартамента и Пентагона высокого ранга.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что у НАТО нет планов по закрытию неба над Украиной для создания бесполетной зоны.

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Варвара Кошечкина
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