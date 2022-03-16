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США заявили о нежелании начинать третью мировую войну из-за Украины

Псаки заявила от отсутствии у США интереса в третьей мировой войне

Фото: Leah Millis / Reuters

США не желают начинать третью мировую войну. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Так она прокомментировала призыв Владимира Зеленского установить над Украиной режим бесполетной зоны. Чиновница уточнила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США. «Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — сказала она.

При этом Псаки уточнила, что США не видят разницы между гуманитарной и военной бесполетными зонами на Украине, поскольку оба варианта сулят дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее 16 марта президент США Джо Байден заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». После этого в Кремле ответили, что считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.

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Марина Совина
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